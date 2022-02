La terza dose danneggia i giovani? La risposta dell’Iss (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il nostro articolo (leggi qui) con l’intervento a Quarta Repubblica del professor Broccolo, e il successivo pezzo di Becchi, Citulli e Trevisa (leggi qui), pubblichiamo la risposta dell’Iss a chi sostiene che “il booster nella fascia di età 12-39 induce una perdita di protezione rispetto a chi ha fatto solo due dosi”. “FALSO. Dagli ultimi report dell’Iss emerge che il rischio di ricovero nella fascia 11-39 anni è molto simile, e talvolta leggermente maggiore, in chi ha fatto il booster rispetto a chi ha solo due dosi di vaccino anche se da più di 120 giorni. Questo però non vuol dire che il booster sia poco efficace o addirittura controproducente, perché bisogna considerare diversi fattori che possono portare a una sottostima dell’efficacia nei soggetti che hanno ricevuto la dose booster in questa fascia di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo il nostro articolo (leggi qui) con l’intervento a Quarta Repubblica del professor Broccolo, e il successivo pezzo di Becchi, Citulli e Trevisa (leggi qui), pubblichiamo laa chi sostiene che “il booster nella fascia di età 12-39 induce una perdita di protezione rispetto a chi ha fatto solo due dosi”. “FALSO. Dagli ultimi reportemerge che il rischio di ricovero nella fascia 11-39 anni è molto simile, e talvolta leggermente maggiore, in chi ha fatto il booster rispetto a chi ha solo due dosi di vaccino anche se da più di 120 giorni. Questo però non vuol dire che il booster sia poco efficace o addirittura controproducente, perché bisogna considerare diversi fattori che possono portare a una sottostima dell’efficacia nei soggetti che hanno ricevuto labooster in questa fascia di ...

