La "Super Patata" che alza la gonna traumatizza i bambini di prima media: genitori in rivolta a Roma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb — Finimondo in una scuola media di Roma, dove alcuni professori «burloni» o con una concezione un po' distorta dell'insegnamento hanno mostrato ad alunni di prima media il video di uno sketch con un'eroina che sconfigge il male alzando la gonna. E' accaduto all'istituto comprensivo Bruno De Finetti a Fonte Laurentina, e il filmato proviene dalla trasmissione di fino anni Novanta Hollywood Party. Nella clip l'eroina in questione — dall'evocativo nome di Super Patata e interpretata dall'attrice comica Carla Signoris — sconfiggeva i criminali alzandosi la veste e mostrando loro le parti basse da cui sparava lampi, fulmini e saette. Lo riporta il Messaggero.

Swiety000 : RT @IlPrimatoN: Un una scuola media della Capitale un'insegnante scambia la lezione in classe per un film con Alvaro Vitali - IlPrimatoN : Un una scuola media della Capitale un'insegnante scambia la lezione in classe per un film con Alvaro Vitali - infoitinterno : Roma, la «Super patata» per spiegare il sesso agli studenti: genitori sul piede di guerra contro insegnante – Il vi… - CiaobyDany : Anche oggi i percorsi istituzionali di educazione sessuale li facciamo domani. Viva Super Patata! - Alexi_Lilian : @pentothal78 @Fedechino @zeropregi Infatti non scherziamo, super patata un cazzo. -