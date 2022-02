La Steaua Bucarest mette fuori rosa i giocatori vaccinati “perché il vaccino li rende più deboli” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il proprietario della Steaua Bucarest Gigi Becali ha annunciato che il club vieterà a tutti i giocatori vaccinati contro il Covid-19 di giocare. In pratica li mette fuori rosa. perché, dice, “il vaccino li rende più deboli”. Becali, non contento, ha anche affermato che le persone vaccinate muoiono negli ospedali, quelli non vaccinati no. “Ridete, ma potrei aver ragione. I vaccinati perdono forza. È scientifico”, ha detto al giornalista rumeno Emanuel Rosu. Non colpisce alcuni, ma colpisce i più vecchi. Non hai visto Deac? Non c’è più…” Becali ha detto che l’attaccante della Steaua Claudiu Keseru non può più giocare ad alto livello ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il proprietario dellaGigi Becali ha annunciato che il club vieterà a tutti icontro il Covid-19 di giocare. In pratica li, dice, “illipiù”. Becali, non contento, ha anche affermato che le persone vaccinate muoiono negli ospedali, quelli nonno. “Ridete, ma potrei aver ragione. Iperdono forza. È scientifico”, ha detto al giornalista rumeno Emanuel Rosu. Non colpisce alcuni, ma colpisce i più vecchi. Non hai visto Deac? Non c’è più…” Becali ha detto che l’attaccante dellaClaudiu Keseru non può più giocare ad alto livello ...

