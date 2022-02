“La smentita di Totti è debole. Non dice che ama ancora Ilary Blasi, probabile crisi vera”: le parole di Brindani, ex direttore di Oggi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere ed è stato pluridirettore di varie testate negli ultimi vent’anni, sono cose che capitano. La prendiamo positivamente guardando avanti e non mi volto indietro. Ci sono rimasto un po’ male, ho diretto Oggi per dodici anni consecutivi, credo di essere il secondo direttore più longevo, era una cosa che ormai sentivo mia”. Queste le parole di Umberto Brindani ospite questa mattina di Non Stop News su RTL102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro. Brindani, dopo l’amaro commento sull’addio a Oggi, ha detto la sua sul gossip del momento: “Per quanto riguarda Totti e la Blasi c’è stata una smentita, ma è stata un po’ debole da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere ed è stato pluridi varie testate negli ultimi vent’anni, sono cose che capitano. La prendiamo positivamente guardando avanti e non mi volto indietro. Ci sono rimasto un po’ male, ho direttoper dodici anni consecutivi, credo di essere il secondopiù longevo, era una cosa che ormai sentivo mia”. Queste ledi Umbertoospite questa mattina di Non Stop News su RTL102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro., dopo l’amaro commento sull’addio a, ha detto la sua sul gossip del momento: “Per quanto riguardae lac’è stata una, ma è stata un po’da parte di ...

