Ultime Notizie dalla rete : siccità minaccia La siccità minaccia 13 milioni di persone nel Corno d'Africa Dall'Etiopia meridionale al Kenya settentrionale passando per la Somalia, il Corno d'Africa sta affrontando una siccità che allarma le organizzazioni umanitarie, con quasi 13 milioni di persone a rischio fame. In queste regioni dove la popolazione vive principalmente di allevamento e agricoltura, le ultime tre ...

