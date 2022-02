(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La pubblicazione delle misureGazzetta ufficiale dell'Ue, che segna l'entrata in vigore delle sanzioni, è prevista per oggi. 12:17 Kiev, 36 mila riservisti arruolati'esercito Saranno 36 ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: ?? La sfida di Zelensky a Putin: l'Ucraina vuole entrare nella Nato e nell'Ue - Agenzia_Italia : ?? La sfida di Zelensky a Putin: l'Ucraina vuole entrare nella Nato e nell'Ue - Libero_official : #Ucraina, il presidente #Zelensky sfida #Putin: 'Confermiamo la volontà di entrare nella #Ue e nella #Nato'. Kiev r… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: La sfida di #Putin, invia l’esercito nel #Donbass. Il presidente russo ha riconosciuto le repubbliche indipendentiste. #Ze… - momentosera : La sfida di #Putin, invia l’esercito nel #Donbass. Il presidente russo ha riconosciuto le repubbliche indipendentis… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida Zelensky

AGI - Agenzia Italia

...una nuova, riconoscendo ai separatisti la sovranità 'su tutta la regione' di Lugansk e Donetsk. Per Kiev le intenzioni sono chiarissime: 'Resuscitare l'Urss', ha avvertito Volodimyr, ...14:33, da Mosca "altro atto di aggressione" Il presidente ucraino, Volodymyr, ha denunciato come 'un altro atto di aggressione contro l'Ucraina' la presenza di truppe russe nel ...Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Grazie alle parti che ci stanno aiutando ad affrontare la sfida nel Donbass. L'Ucraina accoglie le decisioni assunte ieri da Ue, ...Quando si scomoda la Storia, si chiama in causa la Grande Madre Russia e si evoca pure Lenin, vuol dire che le cose stanno davvero precipitando.