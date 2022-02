La settimana della moda 'spinge' le prenotazioni negli hotel di Milano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - La settimana della moda femminile, partita il 22 febbraio a Milano, porta in città buyer da tutto il mondo e sebbene i numeri dell'affluenza non siano ancora quelli pre pandemia, gli effetti di questa folla glamour si sentono anche sulle prenotazioni alberghiere. Che continuano però ad arrivare all'ultimo minuto, creando un day by day difficile da gestire per gli hotel. "Oggi, rispetto alla data del 14 febbraio l'occupazione è salita del 50% ed oltre. E' molto probabile che gli hotel 5 stelle abbiano un'occupazione vicina al 60/70% in quanto destinazione privilegiata per questo tipo di manifestazione" ha detto all'AGI, Maurizio Naro presidente di Federalberghi Milano, commentando i dati che prendono in esame l'occupazione media degli ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Lafemminile, partita il 22 febbraio a, porta in città buyer da tutto il mondo e sebbene i numeri dell'affluenza non siano ancora quelli pre pandemia, gli effetti di questa folla glamour si sentono anche sullealberghiere. Che continuano però ad arrivare all'ultimo minuto, creando un day by day difficile da gestire per gli. "Oggi, rispetto alla data del 14 febbraio l'occupazione è salita del 50% ed oltre. E' molto probabile che gli5 stelle abbiano un'occupazione vicina al 60/70% in quanto destinazione privilegiata per questo tipo di manifestazione" ha detto all'AGI, Maurizio Naro presidente di Federalberghi, commentando i dati che prendono in esame l'occupazione media degli ...

