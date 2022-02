"La Russia invaderà l'Ucraina in 48 ore": stato d'emergenza a Kiev, soldati "senza insegne" in movimento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'invasione su larga scala da parte della Russia potrebbe partire "entro 48 ore" e l'Ucraina si prepara mobilitando i riservisti e dichiarando lo stato d'emergenza. Di fronte alla nuova allerta dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'invasione su larga scala da parte dellapotrebbe partire "entro 48 ore" e l'si prepara mobilitando i riservisti e dichiarando lod'. Di fronte alla nuova allerta dell'...

capuanogio : Se la #Russia invaderà l'#Ucraina la finale della prossima #ChampionsLeague non si terrà a San Pietroburgo. La… - AntonioGuizzet1 : Mercoledì, 23 Febbraio,H 20: Gli Stati Uniti (per la 3a Volta in 2 Settimane) annunciano al mondo che entro 48 ore… - MattiaGallo17 : RT @putino: 'L'intelligence americana si sta inventando tutto, la Russia non invaderà mai l'Ucraina' (cit. putiniano a caso). - putino : 'L'intelligence americana si sta inventando tutto, la Russia non invaderà mai l'Ucraina' (cit. putiniano a caso). - EPICURO39417589 : RT @boanerges573: Casa Bianca avverte Kiev: 'Mosca invaderà entro 48 ore' -