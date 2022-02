"La Russia invaderà l'Ucraina in 48 ore": stato d'emergenza a Kiev, soldati "senza insegne" in movimento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'invasione su larga scala da parte della Russia potrebbe partire "entro 48 ore" e l'Ucraina si prepara mobilitando i riservisti e dichiarando lo stato d'emergenza. Di fronte alla nuova allerta dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'invasione su larga scala da parte dellapotrebbe partire "entro 48 ore" e l'si prepara mobilitando i riservisti e dichiarando lod'. Di fronte alla nuova allerta dell'...

FrancoCappellet : RT @Dionisio2532: @Comunardo Tanto lei lo sa, la Russia non invaderà l’Ucraina. Ma..ma…ma.. - LucaSambucci : @Chiamami_Aquila @Snowden Muto nel senso che quando twittava per dire che la Russia non invaderà lo faceva tranquil… - bicchio56 : @Gigadesires Siamo a posto. La Russia con questi dementi e Mummiarella ci invaderà di sicuro! - SantiXVl : RT @karn0v: @SsantiagoF13 Lei dopo che la Russia invaderà tutta l’Europa: - Dionisio2532 : @AlbertoBagnai Anche questi come previsioni non scherzano. La Russia non invaderà l’Ucraina. È tutto uno scherzo -