La Russia ha chiuso lo spazio aereo intorno all'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha chiuso lo spazio aereo lungo tutto il confine nordest dell'Ucraina per tutti gli aerei dell'aviazione civile come si legge in un avviso NOTAM (Notice to Airmen). Sono stati chiusi gli aeroporti di Dnipro e Kharkiv nell'... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lahalolungo tutto il confine nordest dell'per tutti gli aerei dell'aviazione civile come si legge in un avviso NOTAM (Notice to Airmen). Sono stati chiusi gli aeroporti di Dnipro e Kharkiv nell'...

Advertising

NewsOfTheCrisis : +++ La #Russia ha chiuso lo spazio aereo lungo il confine nord-orientale dell'Ucraina per l'aviazione civile second… - laterizio98 : @alposto @rosikone @queequeg1901 Ma in Russia non hanno mai chiuso nulla, la gente se ne è sempre fregata di tutto… - Today_it : La Russia ha chiuso lo spazio aereo intorno all'Ucraina - MoniShantiRani : RT @TorciaPolitica: ??La Russia avrebbe chiuso lo spazio aereo ai voli civili lungo i confini con l'Ucraina. - g_natalizia : RT @antoniomariana6: ???? La #Russia ha da poco chiuso lo spazio aereo lungo il confine con l'#Ucraina @Geopoliticainfo #RussiaUkraineCrisis -