La risposta di Kasia Smutniak a quel “ecco come si è ridotta dopo la malattia”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)non ci sta a far passare il messaggio che la vitiligine, ladi cui soffre da anni, sia una cosa insuperabile. E così, sul suo profilo Instagram, risponde a tono a tutti quei giornali che hanno titolato con “Masi è?”, “Trauma”, “Irriconoscibile”, per parlare di lei e di questa patologia cronica che causa macchie sulla pelle. Vi raccomandiamo...ed Emma Bonino, insieme per difendere l'aborto In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice polacca, naturalizzata italiana, si è fatta portavoce dei diritti fondamentali delle donne, a... “La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante”, ...

Advertising

ZerounoTv : Kasia Smutniak celebra la sua vitiligine, dando una risposta esemplare a chi l’ha definita “irriconoscibile” - annamariamoscar : Kasia Smutniak celebra la sua vitiligine, dando una risposta esemplare a chi l’ha definita “irriconosci… - greenMe_it : Kasia Smutniak celebra la sua vitiligine, dando una risposta esemplare a chi l’ha definita “irriconoscibile”… - neXtquotidiano : La risposta di Kasia #Smutniak a chi ha speculato sulla sua #vitiligine: “Sto da Dio” - zazoomblog : La risposta di Kasia Smutniak a chi ha speculato sulla sua vitiligine: “Sto da Dio” - #risposta #Kasia #Smutniak… -

Ultime Notizie dalla rete : risposta Kasia

... è intervenuta mettendo tutti a tacere con unaesemplare: Da quando si è accorta dei primi segni di vitiligine sul suo corpo,Smutniak ha capito che quella condizione non era affatto ...... al Comitato Diritti Umani della Camera dei Deputati italiana, di un'attivistaWappa. Per un ... Ladel governo polacco è stata la costruzione di un muro di 186 chilometri, alto 5 metri, ...L'attrice di origini polacche Kasia Smutniak racconta il suo rapporto con la vitiligine: "La mia non è una storia né triste, né tragica, né tantomeno orripilante" ...Ok farsi scivolare via critiche e gossip infondati. Ma a volte quel che serve è una risposta netta. Così ha fatto la bellissima Kasia Smutniak, la quale ha detto la sua in un lungo e sentito post: ...