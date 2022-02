La risposta di Kasia Smutniak a chi ha speculato sulla sua vitiligine | “Sto da Dio”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ma come si è ridotta?”, “Trauma”, “Irriconoscibile”:, attrice e modella polacca, risponde su Instagram ai titoli accostati a lei e alla sua malattia, la, una patologia cronica che causa macchiepelle. “La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante” ha raccontato. “È stato un percorso lungo e bellissimo, a tratti anche comico. Ne ho condiviso solo un pezzetto, portando avanti un messaggio positivo, sperando che la mia testimonianza potesse dare coraggio a tante persone con la mia particolarità o senza. È stato bello scoprire quanta importanza diamo alle nostre fragilità, quanto queste possano plasmare le nostre vite e quanto è bello liberarsene”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

