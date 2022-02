La repubblicana ' dissidente' Cheney attacca Trump | ' Adulare Putin vuol dire aiutare il nemico'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Liz, la deputatacritica di Donald, hato l'ex presidente che ha elogiato Vladimir, definendolo 'un genio' per il modo in cui sta gestendo la crisi dell'Ucraina: ...

La deputataLiz Cheney ha continuato: "Gli interessi di Trump non si allineano con quelli degli Stati Uniti". Cheney non ha comunque risparmiato critiche a Joe Biden, sostenendo che la ...Per la prima volta nella storiail direttore dei servizi segreti ha fatto capolino ...oggetto di pubbliche denunce per utilizzo scorretto di denaro pubblico da parte delrusso ...Liz Cheney, repubblicana ma da sempre schierata contro Donald Trump, attacca l'ex Presidente che ha definito Putin 'un genio' ...Dal Mar Nero, dalla Repubblica di Belarus, ovviamente dal Donbass ... informazione strettamente controllata dallo stato, eliminazione dei dissidenti anche se si trovano all'estero. L'ideologia ...