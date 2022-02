La Regina Elisabetta è morta? La fake news diventa virale sui social

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) LasullaSolo alcune ore fa, con un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha annunciato che laè risultata positiva al Covid. Tuttavia le condizioni di salute di Sua Maestà non sembrerebbero essere gravi. Pare infatti che The Queen abbia soltanto sintomi lievi, e che addirittura continuerà a svolgere alcune L'articolo proviene da Novella 2000.

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - SkyTG24 : #Covid, la #ReginaElisabetta è positiva al #coronavirus:

Lasta 'ancora soffrendo di lievi sintomi simili a un raffreddamento, ella ha deciso di non sottoporsi agli impegni virtuali pianificati per oggi", ma la sovrana "continuerà a svolgere ...La, ancora positiva, cancella anche i suoi impegni virtuali. Come sta realmente? I sintomi Covid rimangono "lievi", dicono a Buckingham Palace, ma ieri i medici della...LOLNEWS.IT - Avete letto anche voi, scorrendo un po’ distrattamente Twitter, che la Regina Elisabetta sarebbe morta e che si attende soltanto conferma da Buckingham Palace? la sovrana ...Sogno o realtà? Quello che in molti nemmeno osavano fantasticare potrebbe concretizzarsi molto presto, per la precisione il prossimo 4 giugno. In occasione del Giubileo di Platino della Regina d'Inghi ...