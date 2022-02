La puzza del peccato | Il rapporto tra percezione olfattiva e sensibilità morale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Qui c’è puzza di peccato… Il nostro giudizio morale può influenzare il nostro corpo nel sentire la sensazione di sgradevolezza degli odori? Secondo alcuni studiosi compiere scelte più o meno discutibili e azioni immorali comporterebbe l’effusione di un cattivo odore. Il cattivo e il buon odore… spiegati attraverso il senso morale – curiosauro.itLe scelte immorali producono un odore sgradevole: la puzza del peccato Lo scrittore Marcel Proust dedicò pagine bellissime al ricordo legato alle percezioni olfattive. L’odore delle madeleine evocava in Proust ricordi e sentimenti potentissimi, in grado di rapirlo e condurlo in una dimensione nostalgica. Tutti noi sperimentiamo ogni giorno esperienze simili: un profumo può renderci felici o tristi. Spesso un odore poco gradevole ci provoca una ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Qui c’èdi… Il nostro giudiziopuò influenzare il nostro corpo nel sentire la sensazione di sgradevolezza degli odori? Secondo alcuni studiosi compiere scelte più o meno discutibili e azioni immorali comporterebbe l’effusione di un cattivo odore. Il cattivo e il buon odore… spiegati attraverso il senso– curiosauro.itLe scelte immorali producono un odore sgradevole: ladelLo scrittore Marcel Proust dedicò pagine bellissime al ricordo legato alle percezioni olfattive. L’odore delle madeleine evocava in Proust ricordi e sentimenti potentissimi, in grado di rapirlo e condurlo in una dimensione nostalgica. Tutti noi sperimentiamo ogni giorno esperienze simili: un profumo può renderci felici o tristi. Spesso un odore poco gradevole ci provoca una ...

