La Pupa e il Secchione, "Barbara D'Urso a pallettoni". Ascolti, dati clamorosi a Mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per la d'Urso è un record stagionale. Pomeriggio 5 arriva al 17%, un testa a testa con La vita in diretta di Matano che segna il 18%. Quella di ieri, 22 febbraio, sembra essere finora la puntata più seguita di Pomeriggio5 dall'inizio della stagione televisiva. E i dati, al circa di ascolto, fa gioire Barbarella che si appresta ad approdare in prima serata con "La Pupa e il Secchione": lo show di Italia 1 partirà a marzo. Il promo è già in onda con un risultato sorprendente: oltre 7 milioni di contatti ed interazioni. Per questo motivo, la conduttrice di Pomeriggio 5 è carica a pallettoni perché dopo un momento difficile, in cui è stata attaccata da una parte della stampa, inizia la sua rinascita televisiva con un programma (Pomeriggio5) che sta piacendo sempre di più al pubblico.

