La prima onda | Milano al tempo del Covid-19 | su Rai Play in streaming da oggi

Il film collettivo La prima onda: Milano al tempo del Covid-19, sarò disponibile gratuitamente in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay, sezione Documentari, a partire da oggi 23 febbraio 2022! Il film collettivo La prima onda: Milano al tempo del Covid-19, presentato il 18 dicembre 2020 sul canale YouTube di Milano Film Festival e disponibile poi su Rai Cinema Channel fino al 19 gennaio 2021, torna sul piccolo schermo e si potrà rivedere gratuitamente in esclusiva streaming sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione Documentari, a partire da oggi 23 febbraio 2022.

