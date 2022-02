La pizza della longevità: la ricetta anti-età per una dieta sana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È possibile non rinunciare al piacere della pizza, mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata? La risposta è certamente sì! L’esempio arriva da una ricetta tanto semplice quanto attenta agli ingredienti giusti. In primo luogo, l’uso della farina. Perché la farina integrale Come dichiara la Dott.ssa Romina Cervigni, responsabile scientifica della Fondazione Valter Longo (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), “Si raccomanda l’utilizzo di farine integrali. Di solito quando le pizzerie propongono “pizze integrali” si riferiscono a una piccola percentuale, anche del 5%, di farina integrale, mentre il 95% dell’impasto è costituito da farine raffinate; quindi, è un po’ fuorviante per il consumatore. Noi suggeriamo di utilizzare il 100% di farine integrali. Inoltre, la scelta di condimenti ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È possibile non rinunciare al piacere, mantenendo un’alimentazioneed equilibrata? La risposta è certamente sì! L’esempio arriva da unatanto semplice quanto attenta agli ingredienti giusti. In primo luogo, l’usofarina. Perché la farina integrale Come dichiara la Dott.ssa Romina Cervigni, responsabile scientificaFondazione Valter Longo (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), “Si raccomanda l’utilizzo di farine integrali. Di solito quando le pizzerie propongono “pizze integrali” si riferiscono a una piccola percentuale, anche del 5%, di farina integrale, mentre il 95% dell’impasto è costituito da farine raffinate; quindi, è un po’ fuorviante per il consumatore. Noi suggeriamo di utilizzare il 100% di farine integrali. Inoltre, la scelta di condimenti ...

Advertising

ifch9e : RT @pondgitsun3: Ogni cosa di questo video di Zendaya che scivola è surreale ma forse la cosa che mi fa ridere di più è il cartello della p… - LeintheChaos : RT @mariafalsetta: Avete notato che i giornali e il nostro Governo sono molto preoccupati per chi sta troppo bene senza il Sacro Graal e af… - cammisa_massimo : RT @mariafalsetta: Avete notato che i giornali e il nostro Governo sono molto preoccupati per chi sta troppo bene senza il Sacro Graal e af… - Spenk78 : RT @mariafalsetta: Avete notato che i giornali e il nostro Governo sono molto preoccupati per chi sta troppo bene senza il Sacro Graal e af… - mariafalsetta : Avete notato che i giornali e il nostro Governo sono molto preoccupati per chi sta troppo bene senza il Sacro Graal… -