(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Laespugna il ‘Massimino’ die rialza la testa dopo due sconfitte consecutive. E’ bastato un gol diagli azzurrostellati per certificare l’1-0 e strappare tre punti pesanti per la corsa salvezza e tirare dunque una boccata d’ossigeno in un periodo non particolarmente felice. Il golè stato segnato al quarto d’ora al termine di una bella triangolazione sull’asse-Diop: conclusione dal limite del centrocampista che la piazza all’angolino basso alle spalle di Sala. Nel finale, al quinto minuto di recupero, Baiocco si riveleràper evitare l’1-1 sventando il colpo di testa di Sipos.(4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto (46? Zanchi); Simonetti (63? Sipos), ...

Advertising

anteprima24 : ** La Paganese sbanca Catania: decisivo un gol di Zanini ** - Paganesemania : Clamoroso al #Cibali! La #Paganese rialza la testa e sbanca #Catania #paganesemania - Paganesemania : Notte fonda per la #Paganese. Il #Monterosi sbanca (0-3) il #Torre -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese sbanca

Non si ferma la corsa del Bari, cheil campo del Monterosi Tuscia e mantiene un vantaggio ...- 0 Fidelis Andria - Catania 1 - 1 Monopoli - Turris 2 - 1 Monterosi Tuscia - Bari 0 - 1-......39 AVELLINO 39 MONOPOLI 39 VIRTUS FRANCAVILLA 37 PALERMO 37 CATANZARO 36 TARANTO 32 FOGGIA 31 ( - 4) PICERNO 30 LATINA 29 JUVE STABIA 27 CATANIA 25 ( - 2) CAMPOBASSO 25 MONTEROSI TUSCIA 24...La Paganese sbanca Catania dopo ben 92 anni, come in quel lontano 9 febbraio 1930, in un torneo di Seconda Divisione d'altri tempi e marcatamente segnato dal periodo ...>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<< Nel recupero della ventiduesima giornata la Paganese di mister Grassadonia sorprende il Catania al “Massimino” grazie al g ...