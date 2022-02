La nuova fiamma di Totti? Tutti gli indizi portano a Noemi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiama Noemi Bocchi, è bionda e ovviamente bellissima. Certezze non ce ne sono, ma gli indizi ormai sono tantissimi. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti ormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimana. La passione per il calcio di Noemi non è improvvisa: l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. I due si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati. Noemi, laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante la recente sfida di campionato Roma-Genoa. Era con lei Totti durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino. Noemi, ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiamaBocchi, è bionda e ovviamente bellissima. Certezze non ce ne sono, ma gliormai sono tantissimi. Sarebbe lei ladi Francescoormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimana. La passione per il calcio dinon è improvvisa: l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. I due si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati., laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante la recente sfida di campionato Roma-Genoa. Era con leidurante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino., ...

