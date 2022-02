La Milano Fashion Week viaggia su Kia verso l'innovazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione del lancio italiano di Sportage, Niro ed EV6, Kia Italia e Camera Nazionale della moda italiana collaborano per sottolineare creatività, qualità e innovazione: tra le iniziative il Kia Designers Award, premio rivolto ai prossimi Fashion designer italiani e coreani Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione del lancio italiano di Sportage, Niro ed EV6, Kia Italia e Camera Nazionale della moda italiana collaborano per sottolineare creatività, qualità e: tra le iniziative il Kia Designers Award, premio rivolto ai prossimidesigner italiani e coreani

Advertising

VUtwPf7TKJT0OoO : RT @BRUNOIERULLO: BRUNO IERULLO #FASHION LABEL @BRUNOIERULLO #BI #RUNWAY #MILANO #NYC #LONDON #PARIS - m4rt1nxrtn : Piccolo reminder per tutti i miei vecchi compagni delle superiori: il fatto che viviate a Milano non vi autorizza a… - IvanQuaroni : RT @dipaxrkh: Il 25 Febbraio alle ore 19 proietteremo l'opera 3D 'Lost in Space' sui maxischermi delle stazioni di Milano Centrale e Roma T… - becaffelipe : RT @rosalindaamazi1: Ma che ci fa un bebè alla Milano fashion week ?????????? #rosalinda - Amirpxx1 : RT @BRUNOIERULLO: BRUNO IERULLO #FASHION LABEL @BRUNOIERULLO #BI #RUNWAY #MILANO #NYC #LONDON #PARIS -