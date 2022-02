La mia amica ci prova con mio marito

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ho 34 anni e miouno di più. La mia più caraè single da poco e da qualche mese sta chiaramente flirtando con lui: quando lo incontra lo abbraccia, lo tocca, fa battutine cretine, gli manda messaggi su whatsapp con frasi di ammirazione e proposte di pranzi insieme senza “quella morta di Fede” che sarei io. Mioci ride su e mi fa anche vedere i messaggi, ma io non credo che gli sia proprio indifferente. Che faccio? Federica Intanto bisogna calmarci e riflettere: cosa spinge quella che ritenevamo una cararci con il nostro compagno? E perché lui si diverte alle sue avance invece di dirle di smetterla? Fare scenate colme d’insulti e di minacce non risolve nulla: tentiamo invece con le vie diplomatiche, più furbe ed efficaci. Deve capire che sbaglia Cerchiamo di portare ...

Advertising

AmorosoOF : Questa sera, ore 23.15, su @RaiTre, #LaVersioneDiFiorella con la mia amica @FiorellaMannoia ???? - Corriere : Gino Paoli: «Senza mia moglie sarei morto. E l’amica Ornella Vanoni parla troppo...» - maryzellaaaa : @ottaalpesto Amo ci sono io pensa che invece La mia amica che non voleva sedersi e diceva che avrebbe rifiutato tut… - 21gaiuz : al posto di far vedere le tette al le vede la mia amica - IltuttologoLS : RT @helmvergara1: @fatina909 Buongiorno amica mia, felice mercoledì ????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : mia amica

Corriere della Sera

'Ciao a tutti, questa è lae socia Kate Foster' dice Scarlett nel video, 'insieme abbiamo creato 'The Outset', un brand che vuole essere universale ed accessibile' . Skincare, i brand ...Io sono solo uno che non sta mai al suo posto, per citare unabionda. In un'epoca definita della post - verità, ha ancora una forza il concetto di sacro? Io credo che tutta l'arte abbia a ...Ho 34 anni e mio marito uno di più. La mia più cara amica è single da poco e da qualche mese sta chiaramente flirtando con lui: quando lo incontra lo abbraccia, lo tocca, fa battutine cretine ...Il prossimo luglio il pensionato dovrà rispondere del duplice rogo della sua casa di Castagnole: «personalità di notevole spessore criminale» ...