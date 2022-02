La lingerie protagonista della Milano Fashion Week

Leggi su amica

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sulle passerelle2022 la tendenzasi è fatta notare fin dal primo giorno. Le collezioni per l’autunno inverno 2022/23 hanno infatti trasformato sottovesti, reggiseni e vestaglie in capi da mettere in mostra e non più da nascondere. E non solo rilegati alla sera, ma all’interno di outfit da sfoggiare all day long. Il brand che più di ogni altro ha puntato sulla tendenzaè stato Fendi. Kim Jones ha disegnato leggerissimi slip dress di chiffon di seta dal colore nude che lasciano intravedere culotte e reggiseno sotto. Con lampi di rosso vermiglio a vivacizzare il tutto. Ma anche bustier di tessuto maschile stratificati su camicie azzimate. Anche il brand AC9 rende la sottoveste uno dei capi chiavesua collezione invernale. ...