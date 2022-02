La Juventus vuole un nuovo bomber | Ritorno di fiamma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In vista della prossima stagione la Juve riapre la caccia al bomber già seguito nelle precedenti sessioni di mercato: lo ha chiesto Allegri La Juve si rifà il look. Dopo… L'articolo La Juventus vuole un nuovo bomber Ritorno di fiamma è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In vista della prossima stagione la Juve riapre la caccia algià seguito nelle precedenti sessioni di mercato: lo ha chiesto Allegri La Juve si rifà il look. Dopo… L'articolo Laundiè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - PComparato : Anno 2022 Massimiliano Allegri allenatore della Juventus. Rabiot titolare. De Sciglio titolare. Ma la colpa è dei c… - filippocorvi : @forumJuventus 'insistere' non mi sembra il termine più appropriato: in realtà la Juventus è ostaggio del contratto… - marsiglia_lara : RT @SchoneKapelle: @marsiglia_lara Il francese ha aperto alla cessione, la Juventus vuole 20/30 milioni da girare all'Ajax per Gravenberch… - SchoneKapelle : @marsiglia_lara Il francese ha aperto alla cessione, la Juventus vuole 20/30 milioni da girare all'Ajax per Gravenberch (via PNM). -