La guerra delle spie che spacca la destra spagnola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Isabel Diaz Ayuso, governatrice di Madrid, accusa il segretario del suo Partito Popolare, Pablo Casado, di aver ordito un complotto ai suoi danni infangando l'immagine del fratello imprenditore. Una spy-story si apre sul caso. E la destra spagnola è nel caos per il futuro della sua leadership. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Isabel Diaz Ayuso, governatrice di Madrid, accusa il segretario del suo Partito Popolare, Pablo Casado, di aver ordito un complotto ai suoi danni infangando l'immagine del fratello imprenditore. Una spy-story si apre sul caso. E laè nel caos per il futuro della sua leadership.

Advertising

Corriere : ?? L’esercito russo, su ordine di Putin, è entrato nei territori delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk.… - SaveChildrenIT : I bambini sono vittime innocenti delle guerra, in #Ucraina nelle zone a rischio di conflitto ci sono almeno 400 mil… - straneuropa : A 24 ore dal fattaccio, parla Salvini sull'invasione russa, con grande coerenza va sottolineato rispetto a qualche… - VittorioPalumbo : RT @iscaramuzzi: .@Pontifex indice per il mercoledì delle ceneri 2 marzo una giornata di preghiera e digiuno per l'#Ucraina: vorrei appella… - francouda : @FrancescoITA333 @MarcoRizzoPC L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli… -