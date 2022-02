La Germania potrebbe abbandonare completamente il gas russo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Germania potrà fare a meno del gas russo se necessario. A dichiararlo è stato il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, garantendo che i consumatori verranno assistiti nel caso di un aumento a breve termine dei prezzi a... Leggi su today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lapotrà fare a meno del gasse necessario. A dichiararlo è stato il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, garantendo che i consumatori verranno assistiti nel caso di un aumento a breve termine dei prezzi a...

Advertising

TodayEuropa : Il #Pil della #Germania è calato dello 0,7% nell’ultimo trimestre del 2021 e potrebbe proseguire in negativo anche… - Angiole46376314 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag imperdibile e articolata analisi di @jimmomo: per ora sospeso Nord Stream 2, ma resta nodo: dipendenza ener… - SchirruLaura : RT @luigi_daniele: Nella crisi #ucraina la #Germania è sembrata timida. Ma lo stop a #NordStream2 è un atto importante, che potrebbe anche… - luigi_daniele : Nella crisi #ucraina la #Germania è sembrata timida. Ma lo stop a #NordStream2 è un atto importante, che potrebbe… - Loredanataberl1 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag imperdibile e articolata analisi di @jimmomo: per ora sospeso Nord Stream 2, ma resta nodo: dipendenza ener… -