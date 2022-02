La Coppa Italia s’adegua all’Europa: dall’anno prossimo i gol in trasferta non varranno più doppio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Dalla prossima stagione, si cambia: a parità di reti segnate tra andata e ritorno, quelle realizzate fuori casa non varranno più doppio»: lo annuncia l’edizione odierna del Messaggero, che aggiunge che la decisione è stata presa dal Consiglio di Lega che si è svolto lunedì. Si tratta di fatti di una scelta volta ad allineare le regole della Coppa nazionale Italiana alle decisioni della Uefa, che già da questa stagione ha deciso di eliminare questa regola – che era in vigore dal lontano 1965 – per la Champions, l’Europa League e la Conference League. Va ricordato – aggiunge il Messaggero – che solo in semifinale di Coppa Italia si gioca sia l’andata che il ritorno. Le semifinali di quest’anno, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, saranno le ultime in cui varrà la regola del gol in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Dalla prossima stagione, si cambia: a parità di reti segnate tra andata e ritorno, quelle realizzate fuori casa nonpiù»: lo annuncia l’edizione odierna del Messaggero, che aggiunge che la decisione è stata presa dal Consiglio di Lega che si è svolto lunedì. Si tratta di fatti di una scelta volta ad allineare le regole dellanazionalena alle decisioni della Uefa, che già da questa stagione ha deciso di eliminare questa regola – che era in vigore dal lontano 1965 – per la Champions, l’Europa League e la Conference League. Va ricordato – aggiunge il Messaggero – che solo in semifinale disi gioca sia l’andata che il ritorno. Le semifinali di quest’anno, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, saranno le ultime in cui varrà la regola del gol in ...

