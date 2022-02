La condanna dell'Italia. No a incontri bilaterali se Putin non darà segnali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nostro Paese chiude a incontri bilaterali con Mosca. Compatto il Parlamento sulla linea dura in difesa del diritto e della sovranità Ucraina, violata dalla Russia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nostro Paese chiude acon Mosca. Compatto il Parlamento sulla linea dura in difesa del diritto ea sovranità Ucraina, violata dalla Russia

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i du… - FerdiGiugliano : Draghi: 'Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscer… - LauraGaravini : Le parole di #Putin sono un attacco a tutto l'Occidente e a nostri valori democratici. La sua violazione dello stat… - Ombra_nel_buio_ : RT @GianlucaCastro8: ++ Draghi: 'Esprimo la mia condanna per il riconoscimento del governo russo dei territori separatisti del Donbass. E'… - Frances34073853 : @matteosalvinimi E sai dire solo questo? Non una parola in più sul disastro che il tuo idolo sta provocando alle po… -