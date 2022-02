La chat Telegram dove si offre il contagio anche a pagamento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora una volta, un fenomeno diffuso via Telegram. Fortunatamente, a quanto abbiamo potuto verificare, abbastanza circoscritto e non di vasta portata. La notizia di questa mattina è stata diffusa dal quotidiano Il Gazzettino e parla di un gruppo sull’app di messaggistica istantanea che si chiama Casual Coronavirus Party. Su questa chat si ricercano persone che possano essere positive, in modo tale da lasciarsi contagiare dal coronavirus: il tutto con lo scopo di ottenere il green pass da guarigione. Molto spesso, all’interno di questo canale, si parla anche di «pagamento cash» e di cifre che possono oscillare tra i 50 e i 100 euro. LEGGI anche > La notte prima della chiusura volano i secret party Casual Coronavirus Party, la chat Telegram La vicenda di questo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ancora una volta, un fenomeno diffuso via. Fortunatamente, a quanto abbiamo potuto verificare, abbastanza circoscritto e non di vasta portata. La notizia di questa mattina è stata diffusa dal quotidiano Il Gazzettino e parla di un gruppo sull’app di messaggistica istantanea che si chiama Casual Coronavirus Party. Su questasi ricercano persone che possano essere positive, in modo tale da lasciarsi contagiare dal coronavirus: il tutto con lo scopo di ottenere il green pass da guarigione. Molto spesso, all’interno di questo canale, si parladi «cash» e di cifre che possono oscillare tra i 50 e i 100 euro. LEGGI> La notte prima della chiusura volano i secret party Casual Coronavirus Party, laLa vicenda di questo ...

I Covid party arrivano anche in Friuli Venezia Giulia. E ancora una volta al centro della vicenda c'è Telegram, dove una chat chiamata 'Casual Coronavirus Party' funge da punto d'incontro tra chi è malato e chi vuole contagiarsi per avere il Green pass . La storia la racconta oggi Il Gazzettino

7 incendi dolosi in poche ore a Milano I testimoni di quest'ultimo incendio, in via Valvassori Peroni, hanno girato un video con lo smartphone e lo hanno inviato alla chat Telegram MilanobelladaDio che lo ha pubblicato sulla sua bacheca.

