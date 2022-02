La cantante Cristina Ravot svela Berlusconi mi regalò una casa a Roma da 1 | 7 milioni di euro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’appartamento adel ‘700 in piazza Campo dè Fiori è di 170 metri quadri. Silvio«acquistò per me nel 2008 un appartamento adel ‘700 in piazza Campo dè Fiori da 170 metri quadri» del valore di «1,7di», perché «lui aiutava sempre quelli che stavano attorno a lui a

Lo ha raccontato, convocata come teste dal legale dell'ex premier, l'avvocato Federico Cecconi, di che si è esibita, come ha spiegato, in alcune serate, 'cene molto eleganti', a Villa Certosa con Mariano Apicella. Cristina Ravot lo ha spiegato dettagliatamente in uno dei filoni del processo Ruby Ter: "Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni". La cantante sarda già partner di Mariano Apicella ha raccontato che si è esibita in alcune serate, "cene molto eleganti", a Villa Certosa. La donna è stata convocata come teste dal legale dell'ex premier, l'avvocato Federico Cecconi.