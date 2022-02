La battaglia di Capitan Furino … (Di mercoledì 23 febbraio 2022) lotta in un letto dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, colpito da un’emorragia cerebrale. Furino sta male da domenica, ma forse ha superato il momento più critico, evitando anche un’operazione. È cosciente, elemento importante Ha sempre sottolineato di «non essere una bandiera», ma Furino è tra quelli che hanno fatto più grande la storia del club, Capitano per 8 stagioni (dal 1976 al 1984) in un periodo compreso tra il 1969 e il 1984 nel quale mise insieme 528 partite unendo con un solido cordone bianconero il periodo che porta da Haller a Platini. Periodo nel quale lui imparò a trasformarsi, passando alla storia come un mastino del centrocampo, lui che aveva invece piedi buoni, tempi e visione di gioco Campione straordinario in campo, fuori ha resistito a lungo a Boniperti, cedendo solo nel 1991 quando accettò di occuparsi del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) lotta in un letto dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, colpito da un’emorragia cerebrale.sta male da domenica, ma forse ha superato il momento più critico, evitando anche un’operazione. È cosciente, elemento importante Ha sempre sottolineato di «non essere una bandiera», maè tra quelli che hanno fatto più grande la storia del club,o per 8 stagioni (dal 1976 al 1984) in un periodo compreso tra il 1969 e il 1984 nel quale mise insieme 528 partite unendo con un solido cordone bianconero il periodo che porta da Haller a Platini. Periodo nel quale lui imparò a trasformarsi, passando alla storia come un mastino del centrocampo, lui che aveva invece piedi buoni, tempi e visione di gioco Campione straordinario in campo, fuori ha resistito a lungo a Boniperti, cedendo solo nel 1991 quando accettò di occuparsi del ...

Ultime Notizie dalla rete : battaglia Capitan Irlanda - Italia al 6 Nazioni: i precedenti Il primo tempo è combattuto ed è una battaglia dalla piazzola tra Paddy Jackson e Luciano Orquera , ... con l'Italia che perde capitan Sergio Parisse ammonito, e l'Irlanda che chiuderà poi in tredici. ...

Altiora doppia vittoria Capitan Grigioni e i suoi sono bravissimi a non perdere morale e concentrazione, migliorano la fase ... ma gli ospiti dimostrano che non guidano la classifica per caso, il quarto set è una battaglia ...

United Pomezia, la grinta di capitan Kranner: “Prima pensiamo alla salvezza, poi parleremo d’altro” RomaToday United Pomezia, la grinta di capitan Kranner: “Prima pensiamo alla salvezza, poi parleremo d’altro” Abbiamo fatto un bel girone d’andata a cui sinceramente non trovo difetti, ma ora guardiamo avanti. Chieti? Sicuramente anche loro daranno battaglia, ma noi guardiamo in casa nostra e sappiamo che ...

Basket C Silver, la Laurenziana dà battaglia ma con l'orgoglio la spunta il Costone Il tecnico gialloverde non si sbagliava: al PalaOrlandi va in scena una partita che è più una battaglia, con le difese ad avere ... Inizia l’ultimo quarto ed è capitan Bruttini a suonare la carica con ...

