Kasia Smutniak | “‘Trauma’ | ‘Come si è ridotta?’ | ‘Irriconoscibile’ | ‘Tragedia’ | sono le parole che vengono accostate al mio aspetto fisico”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante. È stato un percorso lungo ma bellissimo, a tratti anche comico. Ne ho condiviso solo un pezzetto, portando avanti un messaggio positivo e sperando che la mia testimonianza potesse dare forza a tante persone con la mia stessa particolarità o senza”. Inizia così l’ultimo post pubblicato su Instagram dacon al centro l’immagine del titolo di un articolo sul suo conto in cui si specula sulla sua malattia, la vitiligine. “Ma come si è ridotta?”, “Trauma”, “Irriconoscibile”,leutilizzate nel testo contro cui si scaglia l’attrice polacca, puntando i riflettori sulla disinformazione che accompagna il racconto della sua patologia. “È stato bello scoprire quanta importanza diamo alle nostre fragilità, quanto queste possano ...

torna a parlare della malattia da cui è affetta, la vitiligine . La sua non è una storia tragica. 'Sono bella dentro e fuori, sto da dio !' , puntualizza in un post sul social. L'...Numerosi i talent coinvolti nelle 26 masterclass, che saranno premiati e che parteciperanno ai panel:, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Actress Tv Series per "Domina";