Juventus, Vlahovic non basta: Allegri e quel calcio all'antica che oggi non basta più (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha dovuto accontentarsi del pareggio la Juventus nella gara sul campo del Villarreal, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al gol lampo di Vlahovic, in rete al primo pallone giocato nella massima competizione europea... Leggi su today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha dovuto accontentarsi del pareggio lanella gara sul campo del Villarreal, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al gol lampo di, in rete al primo pallone giocato nella massima competizione europea...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Dušan Vlahovic (22 anni, 25 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare all'esordio in Champions Leagu… - CB_Ignoranza : C’ha messo 32 secondi per segnare il primo gol in Champions League, al primo pallone toccato in carriera nella comp… - EnricoTurcato : Prima palla toccata. 31 secondi. Gol più veloce di un esordiente nella storia della Juventus in Champions. #Vlahovic #VillarrealJuve - calciomercatoit : ?? #Juventus, retroscena #Barcellona-#Vlahovic: poteva arrivare per 18 milioni nel 2020 - telodogratis : Juventus, Vlahovic non basta: Allegri e quel calcio all’antica che oggi non basta più -