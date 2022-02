Juventus, tegola McKennie: frattura al piede sinistro, i tempi di recupero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie per la Juventus, che perde per infortunio Weston McKennie. Il centrocampista statunitense si è fatto male in occasione del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal e gli accertamenti non hanno dato l’esito sperato. McKennie si è infatti fratturato il piede sinistro e dovrà stare lontano dal terreno di gioco per almeno due mesi. tegola per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare ad una pedina importante. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie per la, che perde per infortunio Weston. Il centrocampista statunitense si è fatto male in occasione del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal e gli accertamenti non hanno dato l’esito sperato.si è infattito ile dovrà stare lontano dal terreno di gioco per almeno due mesi.per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare ad una pedina importante. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Juventus, tegola #McKennie: frattura al piede sinistro, i tempi di recupero - CalcioNapoli24 : - Eurosport_IT : ?? Brutta tegola della Juventus: ecco i tempi di recupero del centrocampista #Mckennie | #Juventus | #UCL | #VillarrealJuve - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Rivedendo la dinamica dell'infortunio di #McKennie... è proprio brutta. Pessime sensazioni, sarebbe un'altra tegola in u… - infoitsport : Juventus, che tegola per Allegri: frattura del piede per Mckennie -