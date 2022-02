Juventus, tegola Kaio Jorge: rottura del tendine rotuleo per il brasiliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie in casa Juventus. Il brasiliano Kaio Jorge si è infortunato gravemente durante una partita dell'Under 23. Il giovane avrebbe riportato un trauma distorsivo al ginocchio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie in casa. Ilsi è infortunato gravemente durante una partita dell'Under 23. Il giovane avrebbe riportato un trauma distorsivo al ginocchio...

Advertising

infoitsport : Juventus, tegola Kaio Jorge: è rottura del tendine rotuleo - Pall_Gonfiato : #Juventus, tegola #KaioJorge: rottura del tendine rotuleo per il #brasiliano - infoitsport : Juventus, doppia tegola per Allegri | Il comunicato UFFICIALE - CalcioPillole : Brutte notizie per #KaioJorge: l'attaccante della #Juventus ha riportato la rottura del tendine rotuleo e dovrà ess… - Favollo2 : Juventus, altra tegola: Minnesota out. #KaioJorge #McKennie #Allegri -