Juventus, nuovo infortunio gravissimo: esce dal campo in barella (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non finiscono i problemi per la Juventus che, oltre a McKennie, rischia di perdere un altro giocatore per molto tempo. Ecco chi è. Frattura del piede per McKennie uscito dolorante nel finale della gara di Champions League contro il Villarreal; giocatore fondamentale per la Juventus con Allegri obbligato, a questo punto della stagione, a trovare delle soluzioni alternative per il centrocampista statunitense. Getty ImagesLa partita con il Villarreal ha portato una pessima notizia per la Juventus di Allegri; l’infortunio di McKennie che starà fuori dal campo per due mesi anche se il rischio di rivederlo la prossima stagione è piuttosto alto. Miriam Leone si rilassa così: in acqua col costume trasparente, si vede tutto I problemi, però, non sono finiti qui; Allegri, nella giornata di oggi, ha dovuto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non finiscono i problemi per lache, oltre a McKennie, rischia di perdere un altro giocatore per molto tempo. Ecco chi è. Frattura del piede per McKennie uscito dolorante nel finale della gara di Champions League contro il Villarreal; giocatore fondamentale per lacon Allegri obbligato, a questo punto della stagione, a trovare delle soluzioni alternative per il centrocampista statunitense. Getty ImagesLa partita con il Villarreal ha portato una pessima notizia per ladi Allegri; l’di McKennie che starà fuori dalper due mesi anche se il rischio di rivederlo la prossima stagione è piuttosto alto. Miriam Leone si rilassa così: in acqua col costume trasparente, si vede tutto I problemi, però, non sono finiti qui; Allegri, nella giornata di oggi, ha dovuto ...

Advertising

StefanoOlivari : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 9 - 23 febbraio 2022' su @Spreaker #allegri #handanovic #juventus #maignan #mourinho… - vlahovismopuro : @CristianaTosca @ilciccio67 Ogni settimana quando leggo il bollettino medico della Juventus mi viene da pensare che… - marcobelotti14 : Qualcuno mi può spiegare perché #Gabigol veniva puntualmente preso per il c*** mentre per #KaioJorge che doveva ess… - violapresses : - martina_961 : Non sono polemica e non scrivo questo per difendere nessuno..vorrei capire il vostro pensiero.Seriamente pensate ch… -