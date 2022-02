Juventus | Marquez | «Porterei De Ligt al Barcellona…»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex difensore del Barcellonaha consigliato Deal club blaugrana Ai microfoni del canale Twitch di Marca, Rafaha parlato così di Matthijs de, difensore della Juve. Le sue dichiarazioni. KOUNDE’ O DE– «Preferirei un profilo come quello dell’olandese, forse ha più idee, più qualità quando si tratta di giocatore. Anche se Koundè è più forte e veloce». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Marquez lo vuole al Barcellona: «Prenderei questo giocatore della #Juventus» #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - junews24com : Marquez lo vuole al Barcellona: «Prenderei questo giocatore della Juventus» - - sportli26181512 : Rafa #Marquez: “Vorrei uno come #DeLigt per il Barcellona”: L'ex calciatore blaugrana a Marca spiega che lui prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Marquez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex difensore del Barcellonaha consigliato De Ligt al club blaugrana Ai microfoni del canale Twitch di Marca, Rafaha parlato così di Matthijs de Ligt, difensore della Juve. Le sue dichiarazioni. KOUNDE' O DE ...Marca fa il punto sul mercato del Barcellona in vista della prossima stagione. La squadra catalana vuole rinforzare la difesa e sta lavorando su diversi nomi. Due dei giocatori che sono sul taccuino ...Ai microfoni del canale Twitch di Marca, Rafa Marquez ha parlato così di Matthijs de Ligt, difensore della Juve. Le sue dichiarazioni. KOUNDE’ O DE LIGT – «Preferirei un profilo come quello ...Direttamente sul canale "Twitch" di "Marca", Rafa Marquez, ex difensore centrale messicano del Barcellona tra le altre, si sofferma a parlare di Matthjis De Ligt, centrale ...