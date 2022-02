Juventus, infortunio McKennie: frattura confermata. Il comunicato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus ha reso nota l’entità dell’infortunio di McKennie Weston McKennie si è sottoposto ad esami al J Medical oggi dopo l’infortunio patito in Villarreal Juve. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero. «Anche Weston McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il JMedical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha reso nota l’entità dell’diWestonsi è sottoposto ad esami al J Medical oggi dopo l’patito in Villarreal Juve. Di seguito riportato ildel club bianconero. «Anche Westonè stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il JMedical che hanno confermato la presenza di unacomposta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - GoalItalia : Kaio Jorge finisce ko con la Juventus Under 23: è uscito dal campo in barella e in lacrime toccandosi il ginocchio ?? - DiMarzio : #UCL, #Juventus | L'esito degli esami di #McKennie e i tempi di recupero dall'infortunio - RaiSport : ?? #Juventus: #KaioJorge si fa male con l'#U23 e lascia campo in barella Infortunio anche per #AlexSandro - FSabathier : RT @GoalItalia: Kaio Jorge finisce ko con la Juventus Under 23: è uscito dal campo in barella e in lacrime toccandosi il ginocchio ?? https:… -