Juventus crack | si è rotto | tutti tristi tranne Arthur | ecco perchè

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pareggio in Champions ha un sapore amore per lache rischia di dover rinunciare a lungo ad un titolare, Occasione per. Un brutto infortunio subito nel finale di partita; Allegri, nella parte più importante della stagione, deve fare a meno di uno dei giocatori più importanti. Andiamo a vedere di chi si tratta conpronto a prendersi, finalmente, un ruolo da protagonista in questa. LaPresseNella serata di ieri è andato in scena il primo atto degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e; match concluso uno e uno e, per via dell’abolizione dei gol in trasferta, totalmente aperto in vista della gara di ritorno. Melita Toniolo, il risveglio è bollente: un buongiorno di fuoco per Diavolita Il match dello Stadium, in programma il prossimo sedici marzo, ...