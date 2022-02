Juventus, brutto infortunio per Kaio Jorge: lascia il campo in lacrime, si ferma anche Alex Sandro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie in casa Juventus sul fronte infortuni. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Tegola per Kaio Jorge, l’attaccante si è infortunato al 23? della sfida contro la Pro Patria per un infortunio al ginocchio. Il calciatore è uscito dal campo in barella e in lacrime, il problema sembra grave. Dopo McKennie, stop anche per Alex Sandro, “a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie in casasul fronte infortuni. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Tegola per, l’attaccante si è infortunato al 23? della sfida contro la Pro Patria per unal ginocchio. Il calciatore è uscito dalin barella e in, il problema sembra grave. Dopo McKennie, stopper, “a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba ...

Advertising

CalcioWeb : #Juventus, brutto infortunio per #KaioJorge: piove sul bagnato in casa bianconera - gilnar76 : Ultimissime Juve: brutto infortunio per Kaio Jorge, i tempi di recupero di McKennie e Alex Sandro #Finoallafine… - infoitsport : Juventus, brutto infortunio per McKennie: diagnosi e tempi di recupero - infoitsport : McKennie rischia Juventus-Inter? Esami per possibile brutto infortunio - UgoBaroni : RT @sportface2016: #Villarreal-#Juventus, brutto infortunio alla caviglia per #McKennie: l’americano è costretto al cambio -