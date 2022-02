Juventus, ansia McKennie: le condizioni del centrocampista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Juventus in apprensione per le condizioni di Weston McKennie. L’americano rischia un lungo stop: le ultime sul suo infortunio La Juventus è in apprensione per le condizioni di Weston McKennie, uscito ieri dalla sfida contro il Villareal dopo un duro colpo subito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prime lastre effettuate dai bianconeri non sarebbero confortanti e registrerebbero la frattura del secondo e del terzo metatarso del piede. Così fosse lo stop potrebbe essere di due mesi e la stagione a rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022)in apprensione per ledi Weston. L’americano rischia un lungo stop: le ultime sul suo infortunio Laè in apprensione per ledi Weston, uscito ieri dalla sfida contro il Villareal dopo un duro colpo subito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prime lastre effettuate dai bianconeri non sarebbero confortanti e registrerebbero la frattura del secondo e del terzo metatarso del piede. Così fosse lo stop potrebbe essere di due mesi e la stagione a rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

