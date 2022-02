Juve | McKennie ko | frattura al piede e lungo stop

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Aggiornamento: frattura del secondo e terzo metatarso per #McKennie: stop lungo. #Juve #Juventus #VillarrealJuve - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Frattura al piede per McKennie: rischia due mesi di stop ????? ?? - Gazzetta_it : Radiografia McKennie, si teme una frattura del metatarso #UCL #VillarrealJuve - infoitsport : La Juve perde anche McKennie, piede sinistro fratturato - infoitsport : Juve: McKennie può saltare la Fiorentina. Per lui frattura del secondo e terzo metatarso -

Ultime Notizie dalla rete : Juve McKennie

è stato immediatamente portato in ospedale per gli esami del caso, e l'esito è stato sconfortante. Per l'americano ora ci sarà un lungo stop, il rischio è quello di aver chiuso in largo ...... ben sedici calciatori in rosa hanno dovuto fermarsi per un periodo più o meno lungo: Dybala e Chiellini quelli che hanno patito più acciacchi, per Chiesa egli infortuni più gravi. GLI STOP ...(Viola News) La Juventus pareggia 1-1 in casa del Villarreal e ora si ... il rischio è che la stagione di McKennie sia già finita: al massimo potrebbe tornare per le ultime gare, ma tutto dipenderà da ...Brutte notizie per Weston McKennie e per la Juventus. Nella gara di Champions pareggiata contro il Villarreal, il centrocampista bianconero si è procurato una frattura al ...