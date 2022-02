Juve, ko McKennie: ecco Miretti, nuovo ruolo per Locatelli o cambio modulo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Allegri lo costringerà a valutare una nuova strategia viste le fasi finali della stagione. Salvo colpo di scena clamoroso, il centrocampista texano sarà costretto ad alzare bandiera bianca fino a fine stagione. Con una possibile squalifica di circa due mesi, i tempi di recupero potrebbero vedere il centrocampista tornare ad Allegri solo per le ultime partite della stagione. Come cambierà il centrocampo della Juventus? Il knockout di McEnany potrebbe spingere Allegri a rovesciare la linea mediana della Juventus, con Arthur portato in sala di controllo e Locatelli dirottato nel mezzo, cercando di sfruttare al meglio la sua capacità di inserimento. Infortunio di McEnany, infatti, Allegri ha bisogno di un centrocampista abile con costanza e qualità per attaccare lo spazio e attaccare l'area. ecco perché ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Allegri lo costringerà a valutare una nuova strategia viste le fasi finali della stagione. Salvo colpo di scena clamoroso, il centrocampista texano sarà costretto ad alzare bandiera bianca fino a fine stagione. Con una possibile squalifica di circa due mesi, i tempi di recupero potrebbero vedere il centrocampista tornare ad Allegri solo per le ultime partite della stagione. Come cambierà il centrocampo dellantus? Il knockout di McEnany potrebbe spingere Allegri a rovesciare la linea mediana dellantus, con Arthur portato in sala di controllo edirottato nel mezzo, cercando di sfruttare al meglio la sua capacità di inserimento. Infortunio di McEnany, infatti, Allegri ha bisogno di un centrocampista abile con costanza e qualità per attaccare lo spazio e attaccare l'area.perché ...

GiovaAlbanese : ?? Aggiornamento: frattura del secondo e terzo metatarso per #McKennie: stop lungo. #Juve #Juventus #VillarrealJuve - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Frattura al piede per McKennie: rischia due mesi di stop ????? ?? - Gazzetta_it : Radiografia McKennie, si teme una frattura del metatarso #UCL #VillarrealJuve - giorgiaxlu : RT @cuorejuventiino: Spaccato il piede a McKennie ma per l’arbitro intervento regolare perché la juve ruba - Gabryjuventus : ?? I tempi di recupero per un infortunio del genere si aggirano tra le 6 e le 12 settimane, molto probabile sia fin… -