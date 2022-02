Justin Bieber torna in concerto in Italia | ecco dove farà tappa il suo tour mondiale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)inper unimperdibile. L’appuntamento è al Lucca Summer Festival il 31 luglio 2022. Per quel giorno sarà sicuramente già guarito dal Covid che gli ha fatto interrompere il Justice Wolrd. Foto Getty Per ora è tutto fermo. Cancellati, o meglio, posticipati, tutti i concerti. Il Justice Worldha subito la prima, pesante battuta d’arresto. Ma i fanni possono stare tranquilli. Perché oltre alla data di gennaio 2023 a Bologna, oggi è arrivata la conferma cheBierber sarà inanche questa estate. Al classico appuntamento del Lucca Summer Festival il prossimo 31 luglio. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU...

Advertising

TicketOneIT : ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Sum… - Radio105 : Fan di @justinbieber tenetevi pronti: il 24 e 25 febbraio sul sito di Radio 105 potrete acquistare i biglietti per… - cherryxblonde : io che mi chiedo perché nel 2017 volessi tanto la felpa di justin bieber anche se non ho mai seguito justin bieber - Elisa_Gamillo : RT @LuccaSummerFest: LA PIÙ GRANDE POPSTAR DEL PIANETA SUL PALCO DI LUCCA SUMMER FESTIVAL JUSTIN BIEBER DOMENICA 31 LUGLIO 2022 #LSF22 - L… - ceciliapepi : RT @TicketOneIT: ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Summer Fes… -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Bieber

ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival . La popstar americana, famosa in tutto il mondo con milioni di copie vendute, si esibirà domenica 31 luglio nella ...Eccolo in foto : 3 curiosità su Yuri Pennisi Nel 2019 ha pubblicato la sua biografia: Ogni momento è quello giusto ; si ispira aperché entrambi sono arrivati al successo partendo dal ...La più popolare popstar mondiale si esibirà il 31 luglio sugli spalti delle Mura. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10 di sabato ...Dopo aver già confermato artisti del calibro di Arctic Monkeys, Dua Lipa e Kings Of Leon, il Sziget Festival di Budapest si candida a diventare l’evento dell’anno con l’aggiunta di una seconda tornata ...