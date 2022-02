Johnny Depp | i fan voglio fargli vincere l’Oscar votandolo in massa su Twitter

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) #OscarsFanFavorite e #OscarsCheerMoment sono gli hashtag diche quest’anno cercheranno di avvicinare il pubblico agli Oscar (e rialzare i numeri degli ascolti della cerimonia, da tempo in calo). La divertente (e astuta) iniziativa è la novità dell’edizione 2022, un premio del pubblico (con statuetta virtuale) per il quale sarà possibile votare il proprio film preferito del 2021, così come la scena preferita dello scorso anno cinematografico. E i fan di, dopo l’ostracismo di cui la star è vittima in questi ultimi tempi, stanno cercando diuno di questi premi. Le votazioni si chiuderanno il 3 marzo e a motori spenti tutti avrebbero puntato a occhi chiusi sul cinecomic Marvel “Spider-Man: No Way Home”, campione assoluto al box office. E invece le fan-base più accanite ...