Jessica Selassié lancia un’accusa a Katia Ricciarelli | la regia stacca

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’accusa diLa sesta edizione del Grande Fratello Vip sta giungendo alla fine, ma ancora sono tante le discussioni che si creano all’interno della Casa. Così come i malumori tra i gieffini. A volta a causarli è stata, la quale ha detto frasi che non sono per nulla piaciute ai vipponi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GF_diretta : Durante la festa del #GrandeFratelloVip c’è stato un altro tentativo di bacio, oltre a quello appassionato tra Deli… - Fangirlnside : RT @rawdiamondss: Jessica Hailè Selassiè dopo questa, te lo facciamo VINCERE COL 100% questo cazzo di Gf #jeru - infoitcultura : GF VIP, Miriana Trevisan e Jessica Selassié svelano la loro strategia - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan e Jessica Selassié 'affondano' Lulù - infoitcultura : Celiachia, malattia di Jessica Selassié/ Spesso Discriminata dagli altri concorrenti -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié

Roccarainola.net

anche mi ha nominata e il suo gesto mi ha fatto rimanere perplesso. Non avevo fatto nessun gesto sbagliato nei suoi confronti né avevo parlato male di lei. Se ti proponessero di rientrare in ...Nella notte, al GF Vip, Lulùha dato vita a uno scambio di letti cone Barù che alla fine le si è ritorto contro. La princess è finita per non sapere dove andare a dormire e per fare una scenata alla sorella e ...