(Di mercoledì 23 febbraio 2022)Selassiè parla di una bestemmia pronunciata daRicciarelli al Grande Fratello Vip e la(casualmente)e censura il discorso fatto in sauna dalla princess.di: ladel GF VipNelche gira sul web si può ascoltare un discorso già iniziato con Lulù... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

CronacaSocial : ?? Jessica Selassie confessa cosa ha fatto Nathaly Caldonazzo, con Barù, prima di entrare nella casa. Alfonso Signor… - LuciaVenezia5 : Sto ascoltando la subdola Natali che cerca di inculcare a Miriana di allontanarsi dalle sorelle Selassie , e raccon… - panevinoeansia : RT @veneredirimmel_: A mio avviso, nessun legame giustificherebbe ciò che è successo. La natura del rapporto di queste tre sorelle (metto a… - blogtivvu : Jessica accusa Katia di aver bestemmiato al GF Vip: la regia stacca – VIDEO - Novella_2000 : “Lei a settembre ha bestemmiato”: Jessica lancia una pesante accusa, la regia cambia inquadratura (VIDEO) #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica accusa

Selassiè parla di una bestemmia pronunciata da Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip e la regia (casualmente) stacca e censura il discorso fatto in sauna dalla princess .Katia di aver bestemmiato: la regia del GF Vip stacca Nel video che gira sul web si può ascoltare un discorso già iniziato con Lulù che parla del suo fidanzato: "infatti hai visto come ...Dopo la puntata di San Valentino in cui l'ex vippone ha lanciato un'diretta alla produzione ... Nel loft di Cinecittà ad accorgersi dell'assenza di Manuel in studio è stataSelassiè ...Jessica Selassiè accusa Katia Ricciarelli di aver bestemmiato al Grande Fratello Vip: la regia stacca, ecco il video "incriminato".Jessica Selassie è stata accusata da Barù di emanare un cattivo odore dopo che l'uomo sul letto gli ha odorato le ascelle ...