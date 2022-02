Jannik Sinner: “So qual è la mia potenza e dove migliorare. Maria Sharapova è speciale” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Esordio vincente per Jannik Sinner all’ATP 500 di Dubai, primo torneo dell’azzurro dopo la sconfitta ai quarti di finale e dopo essere stato fermo a causa del Covid. Il durissimo match di primo turno contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina è stato inoltre il primo capitolo di una nuova avventura per il numero 2 del tennis italiano: per la prima volta al posto del suo storico allenatore Riccardo Piatti, nel suo angolo era seduto Simone Vagnozzi, nuovo coach assunto dall’alto atesino. Al termine del match contro lo spagnolo, in cui ha dovuto anche salvare ben tre match point consecutivi, in conferenza stampa Sinner ha riflettuto su quale siano i suoi obiettivi: “Penso che la strada sia ancora lunga. Ci sono diversi mondi di distanza tra alcune posizioni della classifica, bisogna raggiungere il livello per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Esordio vincente perall’ATP 500 di Dubai, primo torneo dell’azzurro dopo la sconfitta ai quarti di finale e dopo essere stato fermo a causa del Covid. Il durissimo match di primo turno contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina è stato inoltre il primo capitolo di una nuova avventura per il numero 2 del tennis italiano: per la prima volta al posto del suo storico allenatore Riccardo Piatti, nel suo angolo era seduto Simone Vagnozzi, nuovo coach assunto dall’alto atesino. Al termine del match contro lo spagnolo, in cui ha dovuto anche salvare ben tre match point consecutivi, in conferenza stampaha riflettuto sue siano i suoi obiettivi: “Penso che la strada sia ancora lunga. Ci sono diversi mondi di distanza tra alcune posizioni della classifica, bisogna raggiungere il livello per ...

