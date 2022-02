Ivo Daalder: Putin vuole riprendersi i vecchi possedimenti e non si fermerà al Donbass (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex ambasciatore Usa alla Nato e consigliere di Obama: «Siamo entrati in una nuova era di tensione perenne» Leggi su lastampa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex ambasciatore Usa alla Nato e consigliere di Obama: «Siamo entrati in una nuova era di tensione perenne»

Ultime Notizie dalla rete : Ivo Daalder Ivo Daalder: Putin vuole riprendersi i vecchi possedimenti e non si fermerà al Donbass DALL'INVIATO A WASHINGTON. Ivo Daalder, rappresentante statunitense alla Nato durante l'amministrazione Obama, è diretto: "Che Putin abbia riconosciuto due piccole repubbliche nell'Est Ucraina non fa grande differenza rispetto ...

