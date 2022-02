Italia’s got talent: anticipazioni quarta puntata 23 Febbraio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stasera andrà in onda la quarta puntata del grande talent show Italia’s got talent su Sky Uno e in streaming su Now alle 21.15, prodotto da Fremantle. Non sai come guardarlo? Non perdere tempo, abbonati a Sky! Approfitta delle offerte per abbonarti a Sky Che cosa succederà stasera? Scopriamolo attraverso le anticipazioni. STRIKE A POSE! La nostra meravigliosa e talentuosa @lodocomello vi ricorda l’appuntamento di DOMANI con la nuova puntata di #IGT alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV It. pic.twitter.com/r6iHenuWw5 — Italia's Got talent (@IGT official) February 22, 2022 Italia’s got talent: le anticipazioni della quarta puntata del 23 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stasera andrà in onda ladel grandeshowgotsu Sky Uno e in streaming su Now alle 21.15, prodotto da Fremantle. Non sai come guardarlo? Non perdere tempo, abbonati a Sky! Approfitta delle offerte per abbonarti a Sky Che cosa succederà stasera? Scopriamolo attraverso le. STRIKE A POSE! La nostra meravigliosa euosa @lodocomello vi ricorda l’appuntamento di DOMANI con la nuovadi #IGT alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV It. pic.twitter.com/r6iHenuWw5 — Italia's Got(@IGT official) February 22, 2022got: ledelladel 23 ...

Advertising

tuttopuntotv : Italia’s got talent: anticipazioni quarta puntata 23 Febbraio #IGT @IGT_official @SkyItalia @NOWTV_It - tvblogit : Italia’s Got Talent 2022: anticipazioni puntata 23 febbraio 2022, concorrenti, giudici - IGT_official : ? Il Mercoledì è più bello da quando c’è Italia’s Got Talent! ? Vi aspettiamo STASERA alle 21.15 su @SkyItalia e… - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2022 video Golden Buzzer di Federica Pellegrini al ballerino Davide Inserra - #Italia’s… - statodelsud : Stasera Italia’s Got Talent, grande attesa per i Golden Buzzer di Matano e Lodo -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s got Italia’s Got Talent, terzo Golden Buzzer: il 12enne Davide Inserra è in finale Today.it